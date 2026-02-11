РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Йотова наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите в чужбина

Президентът Илияна Йотова наложи вето върху част от промените в Изборния кодекс, приети на 5 февруари. Причината е несъгласието ѝ с текстовете, които ограничават броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз.

Според приетите изменения извън дипломатическите и консулските представителства могат да бъдат разкривани най-много 20 секции, независимо от броя на подадените заявления за гласуване. Президентът посочва, че това застрашава принципа на всеобщност на избирателното право, заложен в Конституцията, и цитира практика на Конституционен съд, според която държавата е длъжна да осигури свободно и безпрепятствено упражняване на правото на глас на всеки български гражданин.

В мотивите си Йотова подчертава, че новите правила създават реални бариери пред българите извън ЕС – заради големи разстояния до секциите, висок брой желаещи да гласуват и ограниченото време в изборния ден. Това може не само да затрудни упражняването на правото на вот, но и да направи практически невъзможно спазването на принципа за задължително гласуване.

Държавният глава отбелязва още, че измененията нарушават конституционния принцип на равенство, тъй като поставят българските граждани извън ЕС в по-неблагоприятно положение спрямо тези в страната и в Европейския съюз. По думите ѝ, Конституцията не допуска подобно неравно третиране на българите в чужбина.

Според президента вместо да се насърчава участието на всички български граждани в политическия живот, с тези промени необосновано се въвеждат ограничения. Йотова предупреждава и че измененията могат допълнително да подкопаят общественото доверие в честността на изборния процес и противоречат на заявяваните усилия за повишаване на избирателната активност.

