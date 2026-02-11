РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Според „Величие“ номинацията на Андрей Гюров за премиер е стъпка към по-честни избори

Изборът на подуправителя на БНБ Андрей Гюров за кандидат за служебен премиер е стъпка към по-честни избори. Това заяви пред журналисти в Народното събрание председателят на „Величие“ Ивелин Михайлов.

По думите му, Гюров е контрапункт на досегашните служебни премиери, които според него са били продължение на управляващия модел. Михайлов разкритикува практики, които по думите му подкопават конкуренцията и водят до високи цени за потребителите, въпреки публичните обещания за регулация.

В пленарната зала депутатите изслушват ръководителите на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Националния статистически институт във връзка с ръста на цените на някои стоки и услуги, както и с необичайно високите сметки за електроенергия.

Михайлов посочи, че Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ би бил най-добрият вариант за служебен министър на вътрешните работи. Според него

Председателят на „Величие“ е на мнение, че проблемите в Министерство на вътрешните работи не могат да бъдат решени бързо, тъй като корупционните практики са проникнали и на най-ниските нива в системата.

