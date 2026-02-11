РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Желязков ще участва в неформална среща на Европейския съвет в Лиеж, посветена на конкурентоспособността на ЕС

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в неформалната среща на Европейския съвет, която ще се проведе в Лиеж в четвъртък. Основен акцент в разговорите между европейските лидери ще бъде повишаването на конкурентоспособността на Европейския съюз, както и укрепването на единния пазар като двигател за инвестиции, иновации и устойчив икономически растеж.

В рамките на срещата ще се обсъди и необходимостта от по-голям мащаб и по-силна консолидация на европейските компании в стратегически области като цифровите технологии, телекомуникациите, капиталовите пазари и енергетиката.

Целта е бизнесът в ЕС да разполага с достатъчен финансов и технологичен ресурс за иновации и по-успешно позициониране на глобалните пазари.

