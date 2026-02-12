РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Депутатите ще проведат закрито изслушване по казуса, свързан с дете в Сливен

закрито изслушване

Председателят на парламента Рая Назарян обяви, че ще закрие изслушването на старши комисар Димитър Величков – директор на ОДМВР – Сливен и на комисар Христо Блецов – началник отдел „Разследване“ при ОДМВР – Сливен, по случая, свързан с предполагаемо сексуално посегателство над дете.

Изслушването е по предложение на депутата от МЕЧ – Кирил Веселински, който иска да получи повече информация във връзка с публикуван видеоклип от влогъра Станислав Цанков, в който се разкриват данни за педофилия.

Преди депутатите да започнат изслушването, Рая Назарян даде 15 минути почивка. Малко преди нея депутатът от „Има такъв народ“ Цветан Предов поиска на изслушването да присъстват и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и с изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане – Ана Ананиева.

Той обясни необходимостта от тяхното присъствие с факта, че дейността на Агенцията за закрила на детето се осъществява пряко от Агенцията за социално подпомагане. В същото време според Предов по случая в Сливен има изключително недопустими административни пропуска от страна на Държавната агенция за закрила на детето.

Рая Назарян го увери, че ще направи всичко възможно, за да се свърже и с Борислав Гуцанов, и с Ана Ананиева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.