Депутатите ще проведат закрито изслушване по казуса, свързан с дете в Сливен

Председателят на парламента Рая Назарян обяви, че ще закрие изслушването на старши комисар Димитър Величков – директор на ОДМВР – Сливен и на комисар Христо Блецов – началник отдел „Разследване“ при ОДМВР – Сливен, по случая, свързан с предполагаемо сексуално посегателство над дете.

Изслушването е по предложение на депутата от МЕЧ – Кирил Веселински, който иска да получи повече информация във връзка с публикуван видеоклип от влогъра Станислав Цанков, в който се разкриват данни за педофилия.

Преди депутатите да започнат изслушването, Рая Назарян даде 15 минути почивка. Малко преди нея депутатът от „Има такъв народ“ Цветан Предов поиска на изслушването да присъстват и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и с изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане – Ана Ананиева.

Той обясни необходимостта от тяхното присъствие с факта, че дейността на Агенцията за закрила на детето се осъществява пряко от Агенцията за социално подпомагане. В същото време според Предов по случая в Сливен има изключително недопустими административни пропуска от страна на Държавната агенция за закрила на детето.

Рая Назарян го увери, че ще направи всичко възможно, за да се свърже и с Борислав Гуцанов, и с Ана Ананиева.