Убит младеж, ранени момиче и възрастна жена в „Подуяне“

Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, информираха от СДВР. Сигналът е получен в 5:40 часа.

Според първоначалната информация 21-годишно момче е починало, 15-годишно момиче е настанено с множество прободни рани в „Пирогов“, а 78-годишна жена е с порезни и прободни рани в областта корема и гърдите е настанена в ИСУЛ.

Прегледан е и 44-годишен мъж с лека прорезна рана на ръката, който е баща на момчето и момичето. Той е задържан.

От СДВР уточниха, че разследват случая като тежък битов инцидент. Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.