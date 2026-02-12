РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Осъдиха мними търговци на пелети, ужилили 70 души

Петима мъже получиха осъдителни присъди за 88 измами на територията на цялата страната, в които прибрали пари за нищо от 70 наивници срещу обещанието да им доставят пелети. Един от мошениците се представял като търговец или представител на различни фабрики и дружества за производство и търговия с материала за огрев, предлагайки доставка срещу превеждане на парични суми по посочени от него банкови сметки. така прибрали близо 64 хил. лв. без да доставят грам от стоката. Три от наказанията, наложени от районния съд в Кюстендил са ефективни, а две – условни.

