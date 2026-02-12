Училище „Космос“ се брани, Вълчев предлага дерегистрация

Частното средно училище „Космос“ в село Осоица реагира с позиция срещу интереса към него покрай скандала „Петрохан“. От него става ясно, че детето Александър Макулев е записано в училището през 2023 г., но в хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба.

На 15.12.2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30.01.2026 г. Отписването е заведено административно на 03.02.2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 06.02.2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите.

След тези разяснения училищното ръководство дава отпор на медиите, които пускали изображения от училищния сайт и снимали учениците пред училището. Стигнало се до сигнал на телефон 112 и сезиране на Комисията за защита на личните данни, както и до превантивни мерки като временно деактивиране на профилите в социалните мрежи и сваляне на секция „Екип“ от интернет страницата на ЧСУ „Космос“.

Министърът в оставка Красимир Вълчев твърди обаче, че на Макулев не са писани отсъствия в продължение на месеци, като на практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. Проверяващите установили, че през изминалата 2024/2025 г. то не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни – близо 2/3 от учебното време, като отсъствията не са били нанасяни. Тази учебна година почти целия септември и декември, половината от октомври и ноември, и целия януари детето не е ходило на училище.

Според Вълчев учебното заведение трябва да бъде санкционирано, но поради липсата на правомощия на МОН като при държавните и общински училища, санкцията може да бъде дерегистрация. След вписването на „Космос“ в регистъра педагогическият състав бил подмененкато останали само 6 от първоначалния списък, а 50 % от заемащите длъжността учител нямат учителска квалификация. Същевременно ведомството не можело да контролира извънкласните дейности, лагери и школи, а само частните училища и детски градини. По отношение на „Космос“ обаче РУО – София област не осъществило никакъв контрол.

От налична публична информация става ясно, че училището е проектирано и построено преди близо един век от български бежанци след Кресненско-Разложкото въстание по проект на италианци, а след възстановяването и ремонта му е получило официален статут на Cambridge International School. Каменната сграда на училище “Космос” е в голям облагороден двор от 5 декара, в който има биоградина и фонтан.

Предвидени са няколко игрища за спортове на открито, закрит спортен салон, кухня за здравословно хранене и общежития, в които децата ще могат да нощуват. Училището разполага с 8 учебни стаи на първи и втори етаж, като във всяка има мек килим и пуфове. В сградата има още библиотека, кабинет по музика, сцена, театрално и киноизкуство, пространства за отдих, пространства за комуникация, кътове за четене и пространства за изкуство.