Gallup след 88 г. спира да следи рейтингите на одобрение на президентите в САЩ

Gallup прекратява 88-годишната си история на проследяване на рейтингите на одобрение на президентите на САЩ (Gallup Presidential Approval Rating). Не беше предоставена конкретна причина за това. Компанията, която е следила отношението на американците към Белия дом от времето на Франклин Рузвелт, заяви, че решението се основава на промяна в корпоративната ѝ стратегия, насочена към „обръщане на по-голямо внимание на анкетите по належащи обществени въпроси и публична политика“.

„Рейтингите на лидерството са част от историята на Gallup. В същото време контекстът около тези показатели се е променил“, заяви компанията. Тя отбеляза, че резултатите от проучването сега са „широко разпространени, обобщени и интерпретирани от множество организации и вече не са област, в която Gallup може да направи най-отличителния си принос“.

Axios нарича проучванията на Gallup „исторически барометър“ на отношението на американците към Белия дом,

докато The New York Times пише, че те надеждно отразяват общественото мнение. Последните данни, публикувани на уебсайта на агенцията за анкети, показват спад в рейтинга на одобрение за президента Доналд Тръмп до 36 процента.

На въпрос на Axios дали политическият натиск е допринесъл за решението да се спре публикуването на рейтинги, институтът отговори, че това е „стратегическа промяна, основана единствено на изследователските цели и приоритети на компанията“.

Gallup, Inc. е американска мултинационална аналитична и консултантска компания, базирана във Вашингтон.

Основана от Джордж Галъп през 1935 г., компанията става известна с провеждането на проучвания на общественото мнение по целия свят. Gallup предоставя анализи и управленски консултации на организации в световен мащаб. Освен това компанията предлага образователни консултации, оценката CliftonStrengths и свързаните с нея продукти, както и книги за бизнес и мениджмънт, публикувани от нейното издателство Gallup Press.