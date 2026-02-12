РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

СОС обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“

Концерти блокират центъра на София за няколко дни

Столичният общински съвет ще разгледа предложение площад „Св. Александър Невски“ да бъде преименуван на „Св. Иван Рилски“.

Докладът е внесен от общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков от „Синя София“, както и от Веселин Калановски от „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Според тях най-представителното обществено пространство в страната – място, което обединява знакови за столицата православни храмове, културни институции и паметници, трябва да носи името на „св. Иван Рилски“, смятан за най-почитания български светец и небесен закрилник на народа. Те отбелязват и че тази година се навършват 555 години от пренасянето на мощите му от Търново в Рилския манастир.

Вносителите припомнят, че близо два века след смъртта на светеца неговите мощи са били съхранявани в София, а поклонническите шествия са започвали именно от този площад. В същото време те подчертават, че в столицата само една улица носи името на „св. Иван Рилски“.

В доклада се посочва още, че дейността на Александър Невски няма пряка връзка с България и София. Той е управлявал Владимиро-Суздалското княжество през XIII век с подкрепата на монголския владетел Бату хан и е поддържал васални отношения със Златната орда. Според вносителите образът му е свързан с руската историческа идентичност и противопоставянето между източното и западното християнство. Канонизиран е за светец от Руската православна църква през 1547 година.

Общинските съветници уточняват, че на площада няма адресни регистрации, поради което евентуалното преименуване няма да наложи административни промени за гражданите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.