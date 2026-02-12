СОС обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“

Столичният общински съвет ще разгледа предложение площад „Св. Александър Невски“ да бъде преименуван на „Св. Иван Рилски“.

Докладът е внесен от общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров и Ивайло Йонков от „Синя София“, както и от Веселин Калановски от „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Според тях най-представителното обществено пространство в страната – място, което обединява знакови за столицата православни храмове, културни институции и паметници, трябва да носи името на „св. Иван Рилски“, смятан за най-почитания български светец и небесен закрилник на народа. Те отбелязват и че тази година се навършват 555 години от пренасянето на мощите му от Търново в Рилския манастир.

Вносителите припомнят, че близо два века след смъртта на светеца неговите мощи са били съхранявани в София, а поклонническите шествия са започвали именно от този площад. В същото време те подчертават, че в столицата само една улица носи името на „св. Иван Рилски“.

В доклада се посочва още, че дейността на Александър Невски няма пряка връзка с България и София. Той е управлявал Владимиро-Суздалското княжество през XIII век с подкрепата на монголския владетел Бату хан и е поддържал васални отношения със Златната орда. Според вносителите образът му е свързан с руската историческа идентичност и противопоставянето между източното и западното християнство. Канонизиран е за светец от Руската православна църква през 1547 година.

Общинските съветници уточняват, че на площада няма адресни регистрации, поради което евентуалното преименуване няма да наложи административни промени за гражданите.