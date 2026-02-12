РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Илияна Йотова ще възложи на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Илияна Йотова ще възложи в 10.00 часа на „Дондуков“ 2 на кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров да състави служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Според Закона за Българската народна банка в случай, че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, същият подава оставка.

„Честни избори може да има, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, достатъчно неутрално е и работи само в правомощията, които са му дадени от Конституцията“, каза Андрей Гюров след разговора си с Илияна Йотова през януари.

Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.