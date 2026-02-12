Президентът Илияна Йотова ще възложи на Андрей Гюров да състави служебен кабинет

Президентът Илияна Йотова ще възложи в 10.00 часа на „Дондуков“ 2 на кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров да състави служебно правителство, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Според Закона за Българската народна банка в случай, че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, същият подава оставка.

„Честни избори може да има, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, достатъчно неутрално е и работи само в правомощията, които са му дадени от Конституцията“, каза Андрей Гюров след разговора си с Илияна Йотова през януари.

Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.