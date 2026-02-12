Трафикът е интензивен на „Капитан Андреево“ и на „Лесово“ на изход

Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили към Турция. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи.

През граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3.5 тона. Автомобили до 3, 5 тона се пропускат и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“.

На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички граничнo контролно пропусквателни пунктове преходи с Република Северна Македония и със Сърбия, както и на всички гранични преходи с Румъния.