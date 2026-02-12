Над 63% от частните уроци у нас се провеждат в домовете на преподавателите

Над 63 на сто от частните уроци у нас се провеждат в домовете на преподавателите.

Близо 80% от плащанията са в брой, като платежен документ получават само 18 на сто от родителите, показва онлайн анкета сред тях на „Асоциацията на езиковите центрове в България“.

В попълването на анкетата до момента са се включили 170 родители. Данните от нея, макар и сурови, са смущаващи, смята Владимир Христов, председател на Асоциацията на езиковите центрове в България:

„Защото не е редно, да ви дам ли аналог, в центровете, които са регистрирани, постоянно има проверки, относно приходността на сградата, на стаите, дали са достатъчно светли, дали са достатъчно безопасни, противопожарна охрана и така нататък, РЗИ, имат страшно много правила и така е редно. А тук като че ли това няма как да се случи в дома на преподавателя„, обясни той.

Само 18% от родителите получават касова бележка, фактура или разписка за частните уроци, които посещават децата им, сочат още данните от анкетата:

„Това е притеснително, защото това е ужасно малък процент от хора, които реално работят честно и на светло. 80%, според родителите, не работят така“, каза Христов.

Не се търси конфронтация между частните езикови центрове и частните преподаватели, уверява Владимир Христов:

„А по-скоро да разграничим законосъобразните от незаконосъобразните практики“, уточни той.

Анкетата е анонимна. Окончателните резултати от нея ще са готови до 10 дни. След това се планира информационна кампания в сътрудничество с НАП, РЗИ и пожарната за това как е редно и законно да се провеждат частни уроци.