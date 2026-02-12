От ПП-ДБ и ИТН с конкретни предложения в помощ на Комисията за защита на личните данни

След изслушването на заместник-министъра на вътрешните работи Тони Тодоров, на началника на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП главен комисар Владимир Димитров и на председателя на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов по казуса със зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение, Александър Рашев от ИТН коментира, че нормативната база не дава достатъчно конкретни и изрични правомощия на КЗЛД, за да може тя да се справи с възникналите предизвикателства около вече известните казуси.

В същото време главен комисар Владимир Димитров, началник на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП, обяви, че в резултат на техните проверки по получените сигнали във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение, един от интернет сайтовете, разпространяващ подобно „чувствително“ съдържание на територията на страната ни, е спрял да функционира.

Главен комисар Владимир Димитров увери депутатите, че в резултат на проверките, които от отдел „Киберсигурност“ продължават да извършват, ограничават и други интернет ресурси, до които е достъпно подобно съдържание. Добави и че при установяване на данни за престъпления, материалите ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура.

От своя страна председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов призна, че сигналите за злоупотреби с данни са се увеличи с около 30% през 2025 г. в сравнение с 2024 година. На въпрос на депутата от ИТН – Снежанка Траянска дали е необходимо увеличаване на щата им, Божинов потвърди нуждата от подобна мярка и обясни, че в КЗЛД получават двойно по-ниски заплати от тези в министерствата и според него е необходимо възнагражденията им да се увеличат с поне 10 процента. Призна, че при тях идват хора, завършили юридическо образование, които след като поработят няколко години и придобият тясна специализация в конкретната област, бързо се ориентират и си намират нова работа – с доста по-добро възнаграждение в частния сектор.

Самата Траянска обясни, че поставя въпроса, тъй като неин познат е сигнализирал за злоупотреба с лични данни през 2024 г. и едва през 2025 г. някой е разгледал случая му.

След изслушването Божидар Божанов от ПП-ДБ, по чието предложение то се състоя, разкритикува председателя на Комисията за защита на личните данни, че от неговата структура не знаят какво да правят, ако получат сигнал за изтекли неправомерно видеа в мрежата и което още по-лошо не биха могли да извършват превенция. От друга страна Божанов похвали ГДБОП и дирекция „Киберпрестъпност“, за това, че ако пострадал им подаде сигнал, те ще предприемат необходимите действия и видеата ще бъдат свалени.

Божанов даде и конкретен съвет какво да направят от Комисията за защита на личните данни. Посъветва ги да влязат в някоя от търсачките за устройства в интернет, и да потърсят в България информация за популярни модели видеокамери. След като ги потърсят, ще видят и IP-адресите, и интернет доставчиците. След това те могат да съставят списък с интернет доставчиците и списък с IP-адресите и да им изпратят писмо, в което да ги предупредят, че клиентите им са в риск, тъй като камерите им са публично достъпни в интернет.

В резултат на тези писма повечето интернет доставчици и големите телекоми ще предприемат мерки, за да видят кой клиент стои зад съответния IP-адрес и за да го информират, че е под риск, обясни Божанов.

Александър Рашев от ИТН пък обяви, че от неговата парламентарна група имат конкретно законодателно предложение за решаване на проблема с изтичането на видеоматериали в порнографски сайтове и заради това призова то да бъде разпределено на ресорната комисия и да се приеме в рамките на мандата на настоящото 51-о Народно събрание. Председателстващият заседанието Костадин Ангелов го увери, че законопроектът им за допълнение на Закона за защита на личните данни вече е разпределен на комисия.