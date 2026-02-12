Денят по диагонал – 12 февруари 2026 г.

Подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров се яви при президента Илияна Йотова, която официално му възложи да състави служебно правителство.

До решението се стигна, след като петима от възможните кандидати дадоха съгласие да поемат поста служебен премиер, а ден по-рано държавният глава посочи Гюров като свой избор. От него се очаква в рамките на седмица да представи състав на Министерски съвет, който да бъде назначен.

Обществото ни отдавна е достигнало предела на търпението си към модела Пеевски-Борисов и неговите креатури, смята Андрей Цеков.

Радев се появи на политическия терен с добре познатия ни от 2001 г. лозунг „Вервайте ми!“. Той говори по учебника на Симеон Сакскобургготски – абстрактно, без имена и на този етап няма да се позиционира идейно. Не иска да губи избиратели от никой сектор. Но ако влезе във властта, ще трябва да се определи.

Френският президент Еманюел Макрон се завърна към лозунга си „Произведено в Европа“ в навечерието на неформалната среща на върха на европейските лидери в Белгия на 12 февруари. Това го изправя срещу германския канцлер Фридрих Мерц по въпроса за най-добрия начин за справяне с икономическите проблеми на блока. В реч пред бизнес лидери в белгийския пристанищен град Антверпен в сградата на фондовата борса на 11 февруари, Макрон призова европейските страни да дадат приоритет на местните ресурси в стратегически сектори като химикали, чипове и технологии.

Парламентарните избори в Унгария на 12 април са не само най-важните в съвременната й история и тест за „нелибералната демокрация“ на Виктор Орбан, но и с последици далеч отвъд националните граници на страната.

Предизборната кампания вече започна, а премиерът Орбан, който е доминираща фигура в унгарската политика през последните 15 години, е изправен пред най-сериозното предизвикателство от завръщането си на власт през 2010 година.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) поискаха оставката на председателя на ДАНС Деньо Денев по време на брифинг в парламента.

Лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов заяви, че Денев трябва незабавно да напусне поста си по две причини. Според него шефът на ДАНС е проявил неуважение към Народното събрание, като по време на изслушването е отказал да предостави информация както в откритата, така и в закритата част на заседанието.

Служебното правителство сега е свободно плаваща шамандура, за която всеки може да бъде упрекнат, но никой не може да бъде обвинен, смята Александър Маринов.

Важното в казуса „Петрохан“ е дали българската държава е поддържала отношения с хората от хижата и кои органи са го правили.

Случаят в Петрохан беше умишлено забавен, замъглен, за да предизвика остро обществено внимание, оттам нагнетяване на напрежение и създаване на усещане за несигурност. Всичко това в контекста на наближаващата предизборна кампания. От полицейски служители съм чувал, че в следващите месеци се очаква рязък скок на престъпността. Това ще окаже влияние върху предизборната атмосфера.

С постановление на прокурор от Софийската районна прокуратура в СДВР е образувано досъдебно производство за разпространение на порнографско съдържание, след като е установено, че на „тематичен“ уебсайт се разпространяват видеокадри от медицински манипулации. Кабинетите, в които се извършват манипулациите, са на територията на различни държави, включително и на седем адреса в София. На въпросните седем адреса на лекарски кабинети в столицата от МВР са извършили процесуално-следствени действия в условията на неотложност. Това обяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на изслушването му в парламента по повод зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение.