Министърът на финансите на Обединеното кралство се застъпи за по-тесни отношения с ЕС

Рейчъл Рийвс

Обединеното кралство трябва да ускори процеса на изграждане на по-тесни отношения с Европейския съюз. Това заяви министърът на финансите на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс, говорейки в Лондонското училище по икономика.

„Има три основни икономически блока: САЩ, Китай и Европа. Винаги ще търсим всяка възможност да развиваме икономиките и търговските си отношения, но в крайна сметка само един от тях е толкова близо до нас, така че най-голямата награда е по-тясната интеграция с Европа“, отбелязва Рийвс, цитирана от Financial Times.

Министър Рийвс, по-специално, се изказа в полза на укрепване на връзките с ЕС в областта на сигурността и отбраната.

„Твърдо вярвам, че бъдещето на Обединеното кралство е неразривно свързано с бъдещето на Европа, не само по икономически причини, за които нося основна отговорност като финансов министър, но и по отношение на сигурността, устойчивостта и отбраната“, каза тя.

Рийвс вече е изразявал готовност да приведе британските разпоредби в съответствие със стандартите на ЕС с надеждата да премахне бариерите пред търговията в сектори като химикалите.

„Истината е, че икономическото гравитационно привличане е реално и почти половината от търговията ни е с Европейския съюз. Търговията ни с ЕС е почти равна на тази, която имаме с останалия свят взети заедно“, каза финансовият министър. Тя напълно подкрепя „сключването на сделки със САЩ и Южна Корея“, но нито едно от двете не може да се сравни с това, което „може да се постигне чрез по-тесни търговски отношения с Европа“.

„Предателството на Брексит“

„Дейли Телеграф“ отбелязва значителна промяна в реториката на Рийвс по тази тема. Миналия месец, говорейки в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, министърът заяви, че Обединеното кралство „не може да се върне към миналото“ и че напускането на ЕС дава възможност на страната да договаря търговски споразумения с „Индия, САЩ, Южна Корея“, без да се налага да поглежда назад към Брюксел. „Не мисля, че е нужно да се връщате към Митническия съюз на ЕС, за да получите по-големите ползи от свободната и справедлива търговия“, цитира вестникът думите на Рийвс.

В отговор на министър Рийвс, Мел Страйд, министър на финансите в сянка на опозиционната Консервативна партия, отбеляза, че както тя, така и премиерът Киър Стармър „са искали да обърнат Брекзит от първия ден“.

Бившият министър на вътрешните работи на Обединеното кралство Суела Брейвърман, която наскоро премина към дясно-популистката партия Reform UK, сравни настоящата ситуация с „голямото предателство на Брекзит“. „Отново ще играем по правилата, вместо да ги определяме“, предупреди Брейвърман за рисковете от връщане към близки отношения с Брюксел.

Референдумът за Брексит се проведе на 23 юни 2016 г.

като 51.9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48.1% бяха против. След няколко години преговори Обединеното кралство напусна ЕС в нощта на 1 февруари 2020 година. Преходният период след Брекзит, през който всички европейски норми се прилагаха за Обединеното кралство, изтече на 1 януари 2021 година. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи, както и възможността британските граждани да посещават ЕС и обратно без визи до 90 дни.

