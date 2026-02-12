Няма да има избори в Украйна преди прекратяване на огъня и гаранции за сигурност, заяви Зеленски

Украйна ще проведе президентски избори едва след като бъдат осигурени гаранции за сигурност и бъде договорено прекратяване на огъня с Русия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, отхвърляйки спекулациите, че Киев планира вот под натиск от САЩ, предаде AFP.

„Ще преминем към избори, когато са налице всички необходими гаранции за сигурност. Много е лесно – установява се прекратяване на огъня и ще има избори“, каза президентът пред журналисти.

По думите му, ако Русия също се съгласи, е възможно военните действия да бъдат прекратени до лятото. И напомни, че американският президент Доналд Тръмп настоява за постигане на мир „до юни“.

Изборите в Украйна са на практика преустановени след началото на руската инвазия през 2022 година, тъй като в страната е въведено военно положение. Зеленски беше избран през 2019 година за петгодишен мандат, който по принцип е изтекъл през 2024-та, а Москва нееднократно поставя под въпрос неговата легитимност след тази дата.

По-рано „Файненшъл таймс“ съобщи, че Киев обмисля възможност за президентски избори през следващите месеци под натиск от Вашингтон. Украинският държавен глава обаче подчерта, че гласуване може да се проведе само при сигурни условия и след мирно споразумение. Той добави, че евентуално споразумение, включващо териториални отстъпки, трябва да бъде подложено на референдум.

Пред Украйна стоят и сериозни практически препятствия – гарантиране на сигурността по време на кампания и изборен ден, организиране на вот за множеството бежанци в чужбина, както и за вътрешно разселените граждани. Част от населението живее под руска окупация, а много украинци са на фронта.

Социологически проучвания показват, че интересът към провеждане на избори по време на войната остава нисък сред украинското общество.