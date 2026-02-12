Макрон в сблъсък с Мерц за политиката „Купувай европейското“ преди срещата на 12 февруари

Френският президент Еманюел Макрон се завърна към лозунга си „Произведено в Европа“ в навечерието на неформалната среща на върха на европейските лидери в Белгия на 12 февруари, което го изправя срещу германския канцлер Фридрих Мерц по въпроса за най-добрия начин за справяне с икономическите проблеми на блока. В реч пред бизнес лидери в белгийския пристанищен град Антверпен в сградата на фондовата борса на 11 февруари, Макрон призова европейските страни да дадат приоритет на местните ресурси в стратегически сектори като химикали, чипове и технологии.

„Ако искате да запазите работните места на този континент, ако искате да запазите нашите социални модели, ако искате да говорите за полупроводниците, химическата промишленост и т.н., трябва да запазим и дефинираме, по замисъл, европейското съдържание“, каза той.

Малко след това обаче Мерц предупреди, че подходът „Произведено в Европа“ може да бъде твърде ограничен. „Трябва да използваме европейските правила за преференции, но по интелигентен начин, само за критични стратегически сектори и само като последна мярка“, каза германският канцлер на същото събиране.

В обръщение към бизнес лидерите в Антверпен на 11 февруари председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че има „твърде много свръхрегулиране“ в Европа и обеща да предложи общоевропейска корпоративна структура, известна като „28-и режим“ следващия месец.

Докато ръководителите на страните от Европейския съюз се събират за еднодневно обсъждане на темата за европейската конкурентоспособност, разликата между лидерите на двете най-големи икономики в Европа отразява мащаба на предизвикателствата, пред които е изправена общността.

Европа все още не е успяла да задълбочи единния си пазар и да приеме икономически реформи, докато Съединените щати засилват протекционизма, а Китай продължава да разширява индустриалната си мощ. Въпреки че европейските страни са единни за необходимостта блокът да повиши конкурентоспособността си и да укрепи единния си пазар, има дълбоки разделения за начина, по който да се случи това.

Франция настоява за програма „Купувай европейското“ в рамките на ЕС във всички области – от производството на отбранителна техника до правилата за обществени поръчки. Това се случва в момент когато ЕК се готви да представи своя Закон за индустриалния ускорител на 25 февруари, който ще определи процента на европейските суровини, които трябва да бъдат включени в продуктите. Брюксел ще публикува и правила, които ще подчинят ключови чуждестранни инвестиции на строги условия в сферите на споделянето на технологии, наемането на местни работници и създаването на съвместни предприятия с европейски компании.

В речта си Мерц предупреди срещу „ограничен“ подход, тъй като ЕС обмисля да преразгледа правилата си за съдържанието и обществените поръчки, и твърди, че „Произведено в Европа“ трябва да се отнася до намаляване на бюрокрацията, укрепване на единния пазар и диверсифициране на търговията.

Общият дълг е друг въпрос, който разделя Париж и Берлин. Макрон използва изявата си в Антверпен, за да потвърди подкрепата си за разширяване на потенциала на блока в това отношение за финансиране на стратегически инвестиции.

„Ако искаме да имаме правилното ниво на инвестиции в космоса, отбраната и сигурността, чистите технологии, изкуствения интелект и квантовата математика, и да трансформираме производителността и конкурентоспособността, единственият начин е да емитираме общ дълг“, заяви френският президент.

Германците се противопоставят на тази идея, като вместо това искат повече пари от дългосрочния бюджет на ЕС да се вложат в инвестиции, а не в сектори, примерно като селското стопанство. Преди срещата на 12 февруари председателят на Европейския съвет Антонио Коща каза за агенция „Блумбърг“, че сред лидерите на блока има „ясно разбиране за неотложност“ да вземат решения, които да имат ефект.

Въпреки това, не се очаква сериозен пробив на срещата на върха в белгийския замък „Алден Бизен“, която ще председателства Коща и на която ще присъстват бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги и бившият италиански премиер Енрико Лета. Двамата италианци са автори на доклади за проблема с конкурентоспособността на ЕС.

Европейските лидери ще обсъдят начини за интегриране на пазарите, приоритизиране на компаниите от общността при обществените поръчки и облекчаване на правилата за създаване на по-големи компании, според запознати с плановете лица. Участниците ще се срещнат отново през март, за да затвърдят програмите си.

Макрон призова също в речта си ЕС да продължи напред със създаването на пълноценен „енергиен съюз“, в който нисковъглеродните електрони могат да се движат свободно в блока. „Декарбонизацията трябва да се превърне в двигател на конкурентоспособността, а не във вектор на индустриален упадък“, каза френският президент под стъкления таван на фондовата борса в Антверпен. „Това очевидно е структурна повратна точка.“

Макрон смята, че изоставянето на зелената сделка – водещият план на ЕС за климата – би било „глупаво“, но добави, че компаниите се нуждаят от повече защита от свръхпредлагане на продукти от страни, където правилата за декарбонизация са по-хлабави. И припомни, че механизмът на блока за корекция на въглеродните емисии на границите, който облага с такси такива продукти, е мотивирал ArcelorMittal да вземе инвестиционно решение за електродъгова пещ на стойност 1.3 милиарда долара в Дюнкерк тази седмица.