ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради случая „Петрохан“

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) поискаха оставката на председателя на ДАНС Деньо Денев по време на брифинг в парламента.

Лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов заяви, че Денев трябва незабавно да напусне поста си по две причини. Според него шефът на ДАНС е проявил неуважение към Народното събрание, като по време на изслушването е отказал да предостави информация както в откритата, така и в закритата част на заседанието.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев посочи, че поне двама души, свързани с НПО-то в района на Петрохан, са имали контакти с ДАНС и вероятно са били вербувани. Той припомни, че част от изслушването е било засекретено, но и след това Денев не е дал отговори на поставените въпроси.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев изрази съмнения, че службата прикрива престъпление. По думите му МВР е съобщило, че групата е била наблюдавана повече от година с внедрени агенти на ДАНС. Ако това е така и въпреки това са били допуснати престъпления, според него, възниква въпросът дали агенцията не е имала по-активна роля. Василев настоя Денев да напусне системата за национална сигурност и поиска да бъде разсекретен докладът на ДАНС по случая.

Той коментира и преструктурирането на МВР по времето на Бойко Рашков, като заяви, че в Годеч не са уволнявани редови полицаи, а само ръководител в рамките на по-широки организационни промени.

Другия съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов повтори и тезата си от залата, че формацията ще работи за създаването на публичен регистър на осъдени за посегателства срещу деца и ще подкрепи законодателни инициативи за по-голяма прозрачност относно влезли в сила присъди. Според него такива лица не трябва да заемат позиции, свързани с работа с деца.

Асен Василев отново се върна на темата „Петрохан“ като подчерта, че според него ДАНС е разполагала с информация и присъствие на място, но не е предприела необходимите действия.

В отговор на въпрос за мандата за съставяне на служебно правителство, който по-рано бе връчен на бившия председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Андрей Гюров, Асен Василев заяви, че това е първа стъпка към организирането на честни избори. Той уточни, че Гюров и вицепрезидентът Илияна Йотова ще определят състава на служебния кабинет.

Божидар Божанов подчерта, че президентското вето върху промените в Изборния кодекс вече е наложено. Той изрази надежда, че законопроектът няма да събере необходимите 121 гласа. По думите му аргументите по темата вече са изложени и допълнителни преговори не са необходими. В отговор на въпрос дали ще търсят подкрепата на БСП за блокиране на ограниченията върху секциите извън Европейския съюз, Божанов заяви, че социалистите са наясно с позицията им и решението е в техни ръце.