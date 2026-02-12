НЗОК прие нов механизъм за отстъпки от цените на лекарствата

Надзорният съвет на Национална здравноосигурителна каса одобри проект на договор за отстъпки и за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от Касата. Това съобщи управителят на Касата Петко Стефановски след заседанието.

Механизмът ще се прилага от 1 януари 2026 година до приемането на Закон за бюджета на НЗОК за 2026-а, като договорът ще действа за срока на удължителния закон и ще се подновява автоматично до гласуване на нов бюджет.

По думите на Стефановски, фармацевтичните компании предоставят отстъпки от цените на медикаментите, които НЗОК заплаща напълно или частично, за да компенсират разходи, които не са били предварително заложени в бюджета. Основен акцент в разговорите с представителите на индустрията е бил фактът, че страната работи с удължителен бюджет, а в същото време има естествена индексация на цените на лекарствата.

Управителят на Касата уточни, че типовият договор вече е готов и ще осигури финансова рамка за периода до приемането на редовен бюджет.

Междувременно продължават проверките по случая с отчетени болнични хоспитализации, при които пациенти са посещавали игрални зали по време на престоя си в лечебни заведения.

В края на декември 2025 година НЗОК обяви, че започва проверки на такива случаи след анализ на данни от Национална агенция за приходите. Според предварителната информация за първото полугодие на 2025 година са установени над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от 3890 здравноосигурени лица, които по същото време са били отчетени като хоспитализирани.

От НЗОК уточняват, че проверките продължават и при установени нарушения ще бъдат предприети съответните мерки.