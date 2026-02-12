РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Станислав Балабанов от ИТН прави декларация и иска „замесените в нея“ да я коментират

ИТН не вярва, че Борисов е искрен в идеята си за промяна на изборната система

В началото на пленарното заседание Станислав Балабанов от ИТН изнесе декларация, при която направи уговорката, че въпреки че според правилника на Народното събрание декларациите не се коментират, той ще настоява замесените и споменатите в нея да го направят. Той обясни, че го прави, защото и той е родител и не може да повярва какво се е случвало години наред „в една затворена неправителствена организация, маскирана под формата на природозащитници. Като родител не мога да повярвам кога загубихме човечното и дори животинското като инстинкт, а именно на първо място да пазим децата си.

Не мога да повярвам, че един баща, при наличието на първите три трупа, при положение, мче и нямаше никаква информация къде е детето му, той да каже – „Аз съм спокоен, защото е с Калушев“. Не мога да повярвам, че след като стана ясно какво се случи с детето му, той да каже – аз продължавам да му вярвам…“

Балабанов обяви в декларацията си, че е възмутен и от журналистите, които коментират, че случаят се полизитира, и от част от политиците в залата и от затворените им НПО-та, които по думите му приличат на „Петроханското сборище“.

Призовавам Денков, който подписа указа, с който това училище се създаде, призовавам Божанов, който внасяше промени в законите да ги пази тези НПО-та“, обяви Балабанов и завърши декларацията с думите: „Време е за онзи традиционен консерватизъм, който на вас ще ви отреже главите за тези избори“.

Божидар Божанов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ взе отношение, като постави въпроса: „Вие мислите ли, че ние не сме отвратени от това, което излиза?“ И ние сме отвратени и притеснени. И ние имаме деца и се притесняваме за тях. Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени, за да видим дали институциите са прикривали нещо, дали е имало политически чадъри.“

Божанов припомни и че единственият законопроект, който е внасял, е за това да се забрани на всякакви хора с обвинения за сексуални посегателства, да заемат каквито и да било позиции, свързани с работа с деца.

Тошко Йорданов от ИТН обяви, че не вярва на ПП-ДБ, защото смята, че те подкрепят педофилите. 

Заради обидите и подвикванията в залата Рая Назарян даде 15 минути почивка. По-късно – след като подобен тип говорене продължи и от страна на „Възраждане“, тя призова депутатите да се въздържат да коментират случая „Петрохан“, тъй като по него се води разследване, а парламентът не е разследващ орган. Междувременно наложи и няколко „забележки“ – първоначално на Станислав Балабанов, после и на Тошко Йорданов.

