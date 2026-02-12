САЩ са готови за компромис с Иран относно обогатяването на уран, каза турският външен министър Фидан

САЩ са сигнализирали за готовността си да „проявят гъвкавост“ по отношение на ключовото искане на Иран за спиране на обогатяването на уран, заяви турският външен министър Хакан Фидан. Той смята, че ако САЩ „настояват за едновременно разрешаване на всички въпроси“, включително програмата за балистични ракети на Техеран, „резултатът може да бъде друга война в региона“.

Министър Фидан е уверен, че Иран „искрено иска да постигне реално споразумение“ и е готов да се съгласи на ограничения за обогатяване на уран и строг режим на инспекции, както е предвидено в споразумението от 2015 г. със САЩ и други световни сили. „Удовлетворяващо е, че американците изглеждат склонни да толерират обогатяването на уран от Иран в рамките на ясно определени граници. Иранците сега разбират, че трябва да постигнат споразумение с американците, а американците разбират, че иранците имат определени граници. Няма смисъл да се опитваме да ги принуждаваме“, каза турският министър пред Financial Times.

Преговорите между Иран и САЩ се проведоха на 6 февруари в Оман. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ги нарече успешни и заяви, че диалогът ще продължи.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната е отворена за дипломатическо разрешаване на ядрения въпрос, но само при условие на справедливост и баланс на интересите. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви готовността си да позволи на инспекторите достъп до ядрените съоръжения.

Израел обаче е недоволен от напредъка на преговорите, като настоява за ограничения върху програмата на Иран за балистични ракети с голям и среден обсег и изискване Техеран да прекрати „подкрепата и финансирането на тероризма“.