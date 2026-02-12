„Възраждане“ отново поиска публичен регистър за педофилите

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От „Възраждане“ отново предлагат публичен регистър на осъдените за педофилия, за да могат родителите да имат достъп до информация и по-лесно да защитават децата си. Това заяви в парламента Климент Шопов, като уточни, че законодателните промени са внесени в деловодството на Народното събрание предишния ден.

Измененията се предлагат чрез Закона за закрила на детето. По думите на депутата от партията на Костадин Костадинов подобен регистър вече съществува, но идеята е част от информацията в него да стане публична. Предвижда се да се оповестяват трите имена на извършителя, датата му на раждане, постоянният или настоящият адрес, както и видът на престъплението и наложеното наказание.

Шопов посочи още, че според данни за периода 2023–2024 г. случаите на педофилия в страната са нараснали с 58 процента.

„Възраждане“ многократно е внасяла предложение за публичен регистър на педофилите, но до момента той все още не функционира заради административно забавяне.

По темата за наложеното от президента Илияна Йотова вето върху промените в Изборния кодекс, Цвета Рангелова коментира, че мотивите трябва първо да бъдат разгледани в парламентарната правна комисия, която към момента не е свикана. От „Възраждане“ се обявяват против ветото. Според Рангелова изходът от гласуването ще зависи от това дали БСП ще промени позицията си, както е било заявено от новото ѝ ръководство.

