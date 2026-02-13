Закопчаха мъж и жена, опитали се да пробутат фалшиви евро в игрални зали

Полицията в Стара Загора задържа мъж и жена за до 24 часа, тъй като дуото се опитало до вкара в обращение фалшиви евробанкноти в различни игрални зали в града, съобщават от пресцентъра на областната дирекция, цитирани от БТА.

В Първо Районно управление бил получен сигнал от жена, която обяснила, че клиент на игрална зала е опитал да заплати за игра с фалшива 20-еврова банкнота. Той е направил и опит да заплати в друга зала с фалшива банкнота от 50 евро, но не му се получило. Органите на реда закопчали 18-годишния младеж, като намерили в него още една банкнота от 20 евро.

При сходен случай е задържана и 35-годишна жена, която се опитала да измами системата с няколко врътки на игралния автомат. От нея били иззети общо 80 фалшиви евро и пластмасово пликче с бяло кристалообразно вещество, за което предстои експертиза.

По двата случая са образувани бързи производства.