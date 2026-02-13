До 10 март може да гласувате за „Музикант на годината 2025“ в анкетата на БНР

Започна гласуването за „Музикант на годината 2025“ – националната анкета на БНР и по-конкретно на предаването за класическа музика „Алегро виваче“ на програма „Хоризонт“. Тя се организира за 35-и път.

До 10 март слушателите могат да гласуват за своя фаворит сред номинираните в петте категории „Музикант на годината“, „Млад музикант на годината“, „Ансамбъл на годината“, „Музикален педагог на годината“ и „Музикален проект на годината“.

Ето и кои са номинираните в отделните категории:

В категорията „МУЗИКАНТ НА ГОДИНАТА 2025“ номинираните са десет души. Сред тях са композиторът – Христо Йоцов; пианистите – Венета Нейнска, Емануил Иванов и Надежда Цанова; перкусионистката – Виви Василева; китаристът – Георги Димитров – Жожо; цигуларите – Лия Петрова и Светлин Русев; диригентката – Деляна Лазарова и оперната певица – Красимира Стоянова.

В категорията „МЛАД МУЗИКАНТ НА ГОДИНАТА 2025“ номинираните са осем души. Сред тях са трима пианисти – Виктор Вичев, Ивайло Василев, Петър Дюлгеров; отделно Боян Еленков – контрабас, фагот; Лора Маркова – цигулка; Мария Славова – сопран; Никол Самарева – арфа и Сион Найман – виолончело.

В категорията „АНСАМБЪЛ НА ГОДИНАТА 2025“ надпреварата също е много оспорвана. Номинираните са общо осем – „Ансамбъл КласикАрт“, „Кварто квартет“, „Клавирно трио „Assai“, „Младежки хор „Охана“ с ръководител Димитър Костанцалиев“, „Перкусионно дуо Аглея Канева и Александър Вичев“, Симфоничен оркестър на БНР, Струнен квартет „Арт & Шок“ и „Тайният оркестър“.

В категорията „МУЗИКАЛЕН ПЕДАГОГ НА ГОДИНАТА 2025“ номинираните са също осем. Сред тях има двама преподаватели по пиано – Елена Юлиянова и проф. д-р Борислава Танева; двама преподаватели по цигулка – Людмила Иванова и Благородна Танева. Номинирани са и проф. д-р Атанас Кръстев – преподавател по виолончело; доц. д-р Георги Патриков – преподавател по дирижиране; Кохар Андонян – преподавателка по арфа и Красимир Костадинов – преподавател по валдхорна.

В категорията „МУЗИКАЛЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2025“ отново битката е между осем реализирани идеи. Това са албумът „Mozart/Stoyanova“, издаден от БНР; албумът „Tales of Being“ на китариста Георги Димитров – Жожо; „Барток Готик“ на струнен квартет „Арт & Шок“; „Колекция Страдивариус“ – концерт на Лия Петрова и оркестър Cantus Firmus; Концертмайсторите на Аполония; „Лицата на НМА“ – концертно турне на съставите на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в България и Северна Македония; Проектът „На границата на невъзможното“ на цигуларя Светлин Русев и първата постановка в България на операта „Русалка“ от Дворжак, продукция на ТМПЦ – Държавна опера Варна.

Организаторите на анкетата отбелязват, че всеки може да гласува еднократно за един номиниран във всяка категория. Гласуването е валидно само с две имена и телефон за връзка с подателя.

Номинираните са избрани сред 92 валидни предложения на слушатели от специализирано жури в състав: проф. Пламен Джуров – диригент, композитор и педагог, проф. Сава Димитров – ректор на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Петър Димов – музикален продуцент в БНР, Лилия Големинова – музикален журналист и водещ в Радио София и музикалните журналисти и водещи в програма „Хоризонт“ Росица Кавалджиева, Татяна Иванова и Ирена Гъделева.