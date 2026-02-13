Не знам как ще бъде представена България на първото заседание на Съвета за мир, призна Илияна Йотова

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Илияна Йотова: Не знам как ще бъде представена България на първото заседание на Съвета за мир

Пред български журналисти в Мюнхен, където участва в Международната конференция по сигурността, президентът Илияна Йотова каза, че е провела кратка среща с върховния представител за Газа Николай Младенов.

„Говорихме за това какви трябва да са следващите стъпки на България, след като вече е подписано нашето участие в Съвета за мир. Той ме увери, че още е твърде рано и на срещата във Вашингтон на 19 февруари ще има по-конкретна информация“, заяви тя.

„Много ми е трудно в момента да кажа на какво ниво и как ще бъде представена България, защото на 19 февруари най-вероятно ще издам трите указа – за регионите, за датата на избори и за служебен кабинет. Т.е. нито Народното събрание, нито президенството, а не знам каква ще е ситуацията и с Министерския съвет, който е в оставка, наистина не знам на какво ниво ще бъде представена България на това учредително заседание“, подчерта Йотова.

Припомняме, че по-рано днес премиерът в оставка Росен Желязков каза, че първата официална среща във Вашингтон на членуващите в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп на 19 февруари България ще бъде представена, като правителството ще определи от кого.

„Това е моята първа конференция от този формат и беше изключително интересна. Хареса ми, че тя започна с ясни и категорични послания: „Европа беше „във ваканция“ и е време да се събудим“. Да се събудим по отношение на собствената си независимост, както в отбранителен план, така и по отношение на индустрията, икономиката и собственото производство. Това не прозвуча като абстрактен акцент, а като реална стратегическа посока, заявена и от германския канцлер“, посочи държавният глава.

Илияна Йотова отбеляза, че срещата ѝ с председателя на Европейския съвет Антониу Коща била особено важна, защото „той е един от най-големите радетели за разширяването на Европейския съюз“.

„Говорихме за разширяването на Западните Балкани и в частност Република Северна Македония и нейното присъединяване към ЕС. Обсъдихме българската позиция и последните развития по този процес. Още веднъж подчертах, че вече имаме европейска политика по този въпрос. Условията не са само български – те са условия на европейските институции и на нашите европейски партньори. И докато няма промяна в Конституцията на Република Северна Македония и вписване на българите в нея, не може да има никакво движение напред“, коментира президентът.

По думите ѝ се чуват притеснителни сигнали, че „ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери друго лоби за заобикаляне на първия клъстер – този, който е най-важен и обхваща човешките права и т.нар. фундаментални въпроси“.

„Правят се опити да се започне с други глави, които са по-конкретни. България няма как да се съгласи на подобна промяна“, категорична е Йотова. И допълни: „Подчертах няколко пъти, че ако Република Северна Македония все още желае да бъде част от Европейския съюз, трябва да изпълни поетите ангажименти“.

