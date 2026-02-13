Фалстарт на делото срещу Никола Барбутов още в началото

Софийският градски съд отложи за 25 март разпоредителното заседание по делото срещу бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова, предаде БТА. Причината – защитникът на Соня Клисурска не е получил обвинителния акт. Спрямо Барбутов съдът определи парична гаранция в размер 5 000 евро, като по този начин замени по-тежката “домашен арест”.

“След като няма данни за укриване или извършване на престъпление, един човек, който не е осъждан, с отлични характеристични данни, със семейство и две малки деца, а освен това няма никакво действие, укоримо извън недоказаното обвинение, считам, че няма основание да продължава да изтърпява тази мярка”, аргументира се адвокатът му Ина Лулчева при обсъждането на мярката за неотклонение.

От своя страна, за обвинението искането е неоснователно и обстоятелствата за изкарано заболяване и нуждата от грижа за малолетните му деца не са достатъчно силни аргументи за обратното.

Съдът не се съгласи с прокуратурата, като отбеляза, че няма данни за опасност Барбутов да се укрие или да извърши престъпление.

Припомняме че бившият зам.-кмет Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. Дотук се стигна след твърдения на кметовете на столичните райони “Люлин” и “Младост” Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, че им е упражняван натиск да участват в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки. Именно заради тези обвинения, съпредседателят на “Продължаваме промяната” Кирил Петков подаде оставка като депутат. Столичният кмет Васил Терзиев веднага след това освободи Барбутов като негов заместник.