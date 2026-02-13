РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Граничари предотвратиха за ден четири телефонни измами за 46 000 евро

Гранични полицаи от Русе предотвратиха четири телефонни измами за ден в размер на над 46 000 евро, съобщават от МВР.

При първия случай у 66-годишен мъж от Плевен, пътуващ за Румъния, са били открити 43 610 лева (22 297 евро), скрити в навит около гърдите му дамски чорап.

При втория случай от 12 февруари в района на “Дунав мост” при Русе граничните полицаи спрели за проверка автомобил със старозагорска регистрация. Зад волана бил 41-годишен мъж от Бургас заедно с 21-годишния му син. В багажника на автомобила били открити 7240 евро. Двамата признали, че парите им били предадени по-рано същия ден от 83-годишна бургазлийка.

Третият случай отново е в района на Дунав мост, когато униформените спрели лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж. При огледа в червено портмоне били открити 7810 евро и златни накити. Младият мъж признал, че вещите са получени от жена в Стара Загора в резултат на телефонна измама.

Граничната полиция в Русе работи и по още един случай, при който снощи измамена възрастна жена била спряна от униформените служители на Дунав мост, преди сама да отнесе 10 000 евро на телефонните измамници в Румъния.

Общата сума, задържана от служителите на “Гранична полиция”, е 46 790 евро. Отделно от нея са иззети и няколко златни накити. При четирите случая са арестувани общо четирима българи и трима румънци.

Жертвите на “ало измамите” са самотно живеещи жени на възраст от 68 до 83 години. Те са мамени по класическата схема – да помогнат на роднини или на органите на МВР за разкриване на престъпление.

