Денят по диагонал – 13 февруари 2026 г.

Въвеждането на мултифондове в допълнителното задължително и доброволно осигуряване трябва да осигури по-високи натрупвания за осигуряващите се в тях. С този нов модел се предвижда създаването на подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен, съобразени с жизнения цикъл на осигурените.

Монологът не е печеливша комуникационна стратегия. Човек може да е диалогичен и без да разговаря с друг. Способност е да поставяш въпроси към самия себе си и да даваш отговори. Да дискутираш собственото си поведение и да признаваш, че не винаги си бил прав. Да покажеш, че добронамерено търсиш мнението на другата страна. А другата страна са гражданите.

Напоследък, във връзка с трагедията със шестимата загинали, медийни коментатори изразиха съмнения, че държавни органи използват данни от дела и преписки за други цели.

Средната реална продължителност на работната седмица в ЕС е около 36 часа, а в България средно се работи около 39 часа. Това ни нарежда сред първенците в Евросъюза – в групата на Гърция и Полша. Така стоят нещата според Евростат. Медиите и анализатори отбелязват, че въпреки по-дългата работна седмица българите не са сред тези, които работят най-много извънредни часове – тоест „дългото време“ се дължи повече на стандартната седмица, отколкото на редовни извънредни часове. Едва 0.4% от българите официално практикуват извънреден труд.

Усещането, че светът става по-опасен се настанява все по-осезаемо в съзнанието на западните общества. Според проучване на „Политико“, изготвено със съдействието на независимата социологическа агенция Public First, мнозинството граждани в САЩ, Канада, Великобритания, Франция и Германия вярват, че рискът от глобален конфликт нараства. Още по-тревожно е, че в четири от петте държави, без Германия, все повече хора смятат избухването на Трета световна война в следващите пет години за доста вероятно.

Саудитската компания Midad Energy е подписала писмо за намерение за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Ройтерс съобщи това, позовавайки се на три информирани източника. Според източниците документът е подписан през януари и обхваща всички активи на руската фирма, предмет на продажба. Midad Energy се е съгласила да плати за тях в брой. Тя е депозирала съответните средства в специална ескроу сметка в очакване на одобрение на сделката от регулаторните органи, включително САЩ. Размерът на тези средства не е уточнен.