Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността

Президентът Илияна Йотова ще бъде на работно посещение в Германия, където ще участва в 62-рото издание на Мюнхенската конференция по сигурността. Форумът събира близо 50 държавни и правителствени ръководители от цял свят и е сред най-значимите международни платформи за дебат по въпросите на външната политика и сигурността.

В рамките на конференцията Йотова ще проведе срещи с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа към Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Очаква се на форума да бъдат обсъдени ключови теми, свързани със сигурността в Европа, геополитическите рискове и международните конфликти.

В конференцията ще участват още премиерът в оставка Росен Желязков, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.