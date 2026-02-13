Александър Маринов:  Президент и партиен лидер са доста различни роли (част 2)

Политически екип не се командва така, както се командва армия, смята Александър Маринов

Монологът не е печеливша комуникационна стратегия.

Като манталитет Радев по дефиниция е монологичен. Точно това трябва да коригират и смекчат неговите помощници и да го развият в друга посока.

Човек може да е диалогичен и без да разговаря с друг. Способност е да поставяш въпроси към самия себе си и да даваш отговори. Да дискутираш собственото си поведение и да признаваш, че не винаги си бил прав. Да покажеш, че добронамерено търсиш мнението на другата страна. А другата страна са гражданите.

Иво Христов е сред хората, които имат силно влияние върху Румен Радев.

Най-голямото предизвикателство пред Радев е, че като партиен лидер и евентуален премиер, той няма да може да действа както по времето, когато беше премиер. Президентът е едноличен субект и може сам да взема решения. Докато министър председателят или партийният лидер трябва да отчита обстоятелството, че не може да върши всичко сам и да носи еднолично цялата отговорност. Политическият екип не се командва както се командва армия.

По моя преценка изборната активност ще скочи до 3,3 млн. Голяма част от тях ще гласуват за Радев, но това няма да е зашеметяваща вълна за абсолютно мнозинство. В парламента ще влязат не повече от 5 партии. БСП вероятно ще потъне.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ политологът проф. Александър Маринов.

Още от интервюто:

Задава ли се поредният политически „монологист“ в лицето на Румен Радев?

Кои са хората около Радев?

Как ще се структурира електоратът на Радев?

Ще внесе ли яснота Радев за финансирането на предизборната си кампания?

Какво отличава партийния лидер от президента?

Как се ражда „спасител“ в дигиталната ера?

Има ли почва автокрацията в демокрацията?

