Британският премиер Киър Стармър ще предложи в Мюнхен многонационална отбранителна инициатива

Британският премиер Киър Стармър се очаква да постави въпроса за създаване на многонационална отбранителна инициатива между Великобритания и западните ѝ съюзници по време на Мюнхенска конференция по сигурността. Идеята може да включва съвместно закупуване на оръжия и координирани усилия за намаляване на разходите за въоръжаване, съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на британски правителствени източници.

Според публикацията Стармър ще лансира предложението както в официалната си реч, така и в рамките на двустранни срещи с други лидери. Очаква се той да изложи визията си за бъдещето на европейската отбрана и сигурност в контекста на нарастващите заплахи и необходимостта от по-голяма координация между съюзниците.

В рамките на конференцията британският премиер планира разговори с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон. Форумът в Мюнхен започва днес и ще продължи до неделя, като събира държавни и правителствени ръководители, министри и експерти по сигурността от цял свят.