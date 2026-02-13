Калин Стоянов не знае дали е имало сигнал за хижа „Петрохан“, докато е бил начело на ГДБОП

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ народен представител от „Ново начало“ Калин Стоянов обвини „Продължаваме промяната-Демократична България“ с израза „крадецът вика дръжте крадеца“ във връзка с трагедията „Петрохан–Околчица“.

Пред журналисти в Народното събрание той обясни, че става дума за сигнал, подаден през 2022 г. в ГДБОП. Според Стоянов е лесно да се провери дали такъв сигнал е имало, от кого е подаден, кога, какви са били твърденията и кой го е разпределил към конкретния оперативен служител. На тази база той твърди, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ отново се поставят в позицията „крадецът вика дръжте крадеца“.

В същото време Стоянов уточни, че като народен представител няма как да провери в момента дали сигналът действително е постъпвал в ГДБОП, тъй като не е негов директор.

„Дали има, или няма такъв сигнал, е лесно проверимо, както и за това кой е работил по него. Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него. Тук трябва да излезе и да отговори на въпросите ви г-н Бойко Рашков, който по това време е раздавал значително количество оръжия на НПО-то на Ивайло Калушев. Г-н Бойко Рашков, който закри районното управление в Годеч и закри втора група за охрана на държавната граница към Гранична полиция и този район остава по никакъв начин необезпечен“, заяви Стоянов.

Депутатът от партията на Делян Пеевски запита и къде са бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов, Николай Денков в качеството му на образователен министър, Бойко Рашков като вътрешен министър, Надежда Йорданова като министър на правосъдието тогава и кметът на София Васил Терзиев, за да обяснят споразумението с НПО-то на Калушев и действията си по случая „Петрохан“.

„Единият бил ходил да пие чай, другият бил ходил с децата си на разходка – това не е сериозно. Тук моментът е много важен, сега има основание и повод да се проверят всички НПО-та, свързани с „Продължаваме промяната-Демократична България“ и най-вече с представителите на Сорос в България. Аз допускам, че в България и в момента може да има подобни на Петрохан случаи. Тези хора са психично болни и са извратени, които посягат на най-ценното – нашите деца“, каза Стоянов.

Той призова Николай Денков да излезе и да обясни защо е дал разрешение за частното училище „Космос“, при положение, че част от учителите там нямат педагогическа квалификация. Той подчерта, че навлизането на частни НПО-та в образованието е огромен проблем, тъй като не се съобразяват със семейство, традиции или закони. Стоянов призова да се провери дали няма и други случаи като „Петрохан“.