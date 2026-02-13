Заради липса на медицински сестри в яслите, Столична община иска среща с депутатите

От Столична община са изпратили официално писмо до Народното събрание, в което призовават за незабавна среща с народните представители от Комисията по образование и наука и Комисията по здравеопазване, съобщават от общинския пресцентър. Причината – задълбочаващият се недостиг на медицински сестри в детските ясли.

От данните в писмото става ясно, че има сериозен структурен проблем – необходими са още 230 медицински сестри за нормалното функциониране на системата; от общо 550 работещи сестри, половината са над 62 години, а 104 – над 70 години; средната възраст на медицинските сестри е 61 години, като под 50 години са едва 69; при напускане на медицинските специалисти над 70-годишна възраст има реална опасност от закриване на 124 яслени групи; през миналата година 34 яслени групи са трансформирани в градински поради липса на персонал; три детски градини към момента не разполагат с нито една медицинска сестра.

От Общината дават пример как новооткрита ясла с капацитет от шест групи функционира с прием само за две поради липса на медицински специалисти.

Европейската практика сочи, че медицинската грижа в яслите следва да бъде спомагателна, насочена към превенция и безопасност, докато водеща роля трябва да има образователната и развиваща функция на детето – социално-емоционалното развитие, вербалната комуникация, развитието на речта, ранната грамотност, партньорството и консултирането на родителите.

В писмото си Столичната община посочва и конкретно решение – изменение на Закона за здравето (чл. 118 и чл. 119) и прехвърляне на регулацията на яслите към Закона за предучилищното и училищното образование, т. е. яслите да преминат от ресора на министъра на здравеопазването към ресора на министъра на образованието и науката.

Според действащото законодателство, всяка яслена група, за да съществува, трябва задължително да има по две медицински сестри, а при недостиг – едната да бъде заменена от педагог, назначен обаче на длъжност „медицинска сестра“.