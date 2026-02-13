Търговският екип на Тръмп работи за свиване на обхвата на митата за стоки от стомана и алуминий

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп работи за стесняване на обхвата на митата си върху стоманени и алуминиеви продукти, които компаниите определят като трудни за изчисляване, а Европейският съюз (ЕС) иска да бъдат ограничени като част от предстоящото си търговско споразумение със Съединените щати, твърди запознат с въпроса източник. И допълва, че Белият дом е съобщил на фирмите, че се извършват корекции, но подробностите и сроковете остават неясни. Плановете на Тръмп за понижение на някои ставки са мотивирани и от кризата на достъпността на стоките, която е понижила рейтинга му преди междинните избори през ноември.

Американският президент въведе ударни мита до 50% за вноса на стомана и алуминий миналото лято – най-високото им ниво отпреди втората световна война. Мярката беше насочена към китайския свръхкапацитет, но в крайна сметка засегна силно други големи търговски партньори, включително Канада, ЕС, Мексико и Южна Корея. Впоследствие към списъка бяха добавени така наречените производни продукти, съдържащи металите, което зададе трудна задача за компаниите да определят процента на материалите в стоките, които доставят от чужбина.

Сега администрацията преглежда списъка с продукти, засегнати от таксите и планира да освободи някои артикули, да спре попълването на списъците с нови пера и вместо това да започне по-целенасочени разследвания за националната сигурност на конкретни стоки, според три запознати с въпроса лица. Те посочват, че служители в Министерството на търговията и офиса на търговския представител на Съединените щати смятат, че митата вредят на потребителите, защото повишават цените на доста ежедневни стоки като форми за пай и кутии за храна и напитки.

Според анкета на Pew Research Center, публикувана на 4 февруари, само 28% от пълнолетните американци оценяват икономическите условия в страната като отлични или добри, докато 72% ги смятат единствено за справедливи или лоши. Около 52% от американците смятат, че икономическата политика на Тръмп е влошила условията.

Президентът нееднократно е отменял някои от най-екстремните налози на фона на гнева на избирателите. Белият дом вече е направил изключения за популярни хранителни продукти в опит да овладее инфлацията на цените на хранителните стоки за обикновените американци. Управляващите обявиха също и примирие в търговската си война с Китай, след като Пекин отвърна със собствени мита.

Ходът за смекчаване на митническите ставки за стомана и алуминий, които бяха въведени най-рано през втория мандат на Тръмп, идва в момент, когато икономисти твърдят, че американците плащат за налозите, подкопавайки твърдението на президента, че чуждестранните компании ще понесат тежестта. Данъците върху вноса в САЩ бяха подложени на засилен контрол тази седмица в Конгреса и в отделни доклади на Бюджетната служба на Конгреса и Федералния резерв на Ню Йорк – и двата документа констатират, че американските потребители и фирми поемат по-голямата част от разходите за митата.

Търговската война на президента предизвика и политическа реакция, дори от някои съратници. На 11 февруари членове на Републиканската партия се присъединиха към демократите, когато Камарата на представителите законопроект против обмитяването на вноса от Канада – сериозно порицание за търговската война срещу втория по големина търговски партньор на страната. Очаква се Тръмп да наложи вето на законопроекта, оставяйки митата в сила.

Няколко републикански законодатели ще имат тежки предизборни битки в родните си щати на междинните избори през ноември на фона на безпокойството на избирателите за въздействието на митническите ставки върху малкия бизнес и потребителите. Последният ход за налозите върху металите трябва също да внесе яснота във все по-сложния процес на лобиране във Вашингтон, който се забатачи след като Тръмп наложи митата.

Досега Белият дом до голяма степен е позволявал на американските предприятия да лобират против продукти от стомана и алуминий, произведени от конкурентни чуждестранни производители и да искат обмитяването им в така наречения процес на „включване“. Процесът се ръководи от Министерството на търговията, което до голяма степен е одобрило исканията на местния бизнес, посочил рискове за „националната сигурност“, свързани със стоки, включително части за велосипеди.

Този механизъм обаче е разширил обхвата на списъка с домакински артикули, в които съдържанието на метала се обмитява с до 50 процента. Длъжностните лица смятат, че митническият режим е „твърде сложен за прилагане“ и трябва да бъде опростен. От което биха се възползвали ред държави, включително Обединеното кралство, Мексико и Канада, както и членове на ЕС. Европейски бизнес лидер, заявил, че знае за компания, която е изпратила четири еднакви контейнера с машини в САЩ и е била таксувана с различни ставки за всеки от тях.

Министерството на търговията предложи за последно през октомври 2025-а възможност на американските компании да номинират чуждестранни доставчици, които да бъдат обмитявани, но пропусна собствения си 60-дневен срок за даване на зелена светлина за нови мита.

Като част от този кръг, американски производители на матраци, форми за торти и велосипеди лобираха за допълнителни мита за чуждестранните фирми. Близо 100-те подадени документи подчертават широката гама от артикули, за които американските производители сега твърдят, че представляват риск за националната сигурност на страната. Един от тях, например, твърди в документа си, че „без хляб, кифлички, багети, хрупкави хлебчета, торти, мъфини и други подобни“, войниците в американската армия „няма да могат да поддържат здравословна диета“.

Министерството на търговията, офисът на търговския представител на САЩ и Белият дом са отказали коментар.