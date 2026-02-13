РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Rakuten Group със загуба от 177.8 млрд. йени през 2025 г. – приходите растат, но печалбата се топи

Японската компания Rakuten Group Inc. е завършила 2025 г. със загуба от 177.8 млрд. йени. Това е седмата поредна година, в която групата излиза „на червено“, като резултатът е по-слаб спрямо 2024 година, когато загубата беше 164.2 млрд. йени.

Основната причина са големите разходи за развитие на мобилната ѝ мрежа – компанията инвестира сериозно в нови базови станции и инфраструктура. В резултат мобилният бизнес показва известно подобрение, тъй като броят на абонатите расте и загубите в този сегмент намаляват.

Допълнително негативно влияние оказва и фактът, че през 2025 г. липсва еднократната счетоводна печалба от преоценка, която компанията отчете година по-рано.

В същото време приходите на групата нарастват с 9.5% до рекордните 2496.5 млрд. йени. Растежът е подкрепен основно от силното представяне на онлайн платформата Rakuten Ichiba и туристическия сайт Rakuten Travel. Въпреки това оперативната печалба спада рязко – с близо 73% до 14.3 млрд. йени.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

