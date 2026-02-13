Саудитската Midad Energy с писмо за намерение за придобиване на международните активи на „Лукойл“

Саудитската компания Midad Energy е подписала писмо за намерение за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Ройтерс съобщи това, позовавайки се на три информирани източника.

Според източниците документът е подписан през януари и обхваща всички активи на руската фирма, предмет на продажба. Midad Energy се е съгласила да плати за тях в брой. Тя е депозирала съответните средства в специална ескроу сметка в очакване на одобрение на сделката от регулаторните органи, включително САЩ. Размерът на тези средства не е уточнен.

„Midad работи за осигуряване на необходимото съответствие с регулаторните изисквания. Заявлението се счита за стъпка от стратегическо значение“, казва източник на агенцията.

Нито „Лукойл“, нито Midad Energy са коментирали тази информация.

През октомври 2025 г. САЩ и Великобритания добавиха „Лукойл“ към своите санкционни списъци. След това руската компания обяви намерението си да продаде международните си активи и получи предложение за покупка от международния петролен търговец Gunvor. По-късно обаче Gunvor оттегли предложението си след изявление на Министерството на финансите на САЩ, в което се посочваше, че няма да издаде лиценз на този кандидат купувач.

Midad, според Ройтерс, е водещият претендент за закупуване на активите на руската петролна компания.

Играчи като Chevron и Quantum Energy Partners също проявяват интерес към международното портфолио на „Лукойл“. На 29 януари руснаците подписаха предварително споразумение с американския инвестиционен фонд Carlyle за продажба на Lukoil International GmbH, като бе съобщено, че се водят преговори и с други потенциални купувачи.

Продажбата на активите стана необходима, след като Вашингтон наложи санкции срещу „Лукойл“ през октомври 2025 година. В момента е в сила временен лиценз от Министерството на финансите на САЩ, позволяващ тази продажба. Той изтича на 28 февруари.

Midad Energy е основана през 90-те години на миналия век в Саудитска Арабия

като частна инвестиционна компания в енергийния сектор. Тя разработва проекти за проучване, производство и рафиниране на въглеводороди, както и за дългосрочни енергийни инвестиции в Близкия изток, Северна Африка и Каспийския регион, оперирайки „от началния етап на разработване до производство и стратегически инвестиции“.

Една от първите големи сделки на компанията е договор за разработване на нефтени находища в Каспийско море в Азербайджан, подписан през септември 1994 година. През октомври 2025 г. тя подписа 30-годишен договор на стойност 5.4 милиарда долара и с алжирската Sonatrach за проучване и производство на въглеводороди в басейна Илизи в южен Алжир.

Midad Energy е базирана в Саудитска Арабия с оперативни офиси в Джеда, Рияд и международно подразделение в Нидерландия. В компанията работят приблизително 1000 души.

Midad Energy е част от Midad Holding, подразделение на Al Fozan Holding, един от най-големите бизнес конгломерати в Саудитска Арабия, със седалище в Ал Хобар.

Главният изпълнителен директор на компанията е Абдула Мохамед Ал-Айбан. Според съобщения в медиите, брат му – Мусаед Ал-Айбан, е съветник по националната сигурност на Саудитска Арабия и е участвал в международни преговори между САЩ и Русия през февруари 2025 година.