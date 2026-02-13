Училище „Космос“ е прикривало отсъствията и на други ученици освен на Алекс от случая „Петрохан“

Министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев обяви в ефира на обществената телевизия, че частно училище „Космос“ не е отчитало коректно отсъствията не само на убития 15-годишен Алекс от случая „Петрохан“, но и на други деца. Той посочи, че училището обучава 140 ученици, като голяма част посещават редовно, но има случаи на отсъствия, които са били прикривани, а понякога се е плащало децата да не ходят на училище. За Алекс Вълчев припомни, че той е отсъствал 114 от общо 170 учебни дни, над две трети от учебното време.

Според него училището формално отговаря на критериите за частно училище, но след регистрацията трябва да спазва закона. Вълчев коментира, че данните са смущаващи – половината учители са неправоспособни и педагогическият състав прилича на приятелски кръг, като някои преподаватели имат „екзотични“ професии за образователна институция. Той уточни, че МОН няма механизъм за наказване на частни училища по начина, по който могат да бъдат наказвани държавните – единствената възможност е дерегистрация, въпреки че могат да се обмислят и временни санкции.

Вълчев допълни, че собственикът на хижа „Петрохан“ Ивайло Калушев е изнесъл една лекция на тема пещери, но няма доказателства училището да не е изпълнявало учебната програма или да е насочвало деца към лагери на неговата организация в чужбина.

Директорката на „Космос“ Татяна Захариева първоначално защитаваше Ивайло Калушев, наричайки твърденията за него и тримата убити педофили „абсурдни“. Тя описваше Калушев като човек с кауза, пазещ природата и будист, без връзка със секта. По-късно обаче тя смени тона и в ефира на „Би Ти Ви“ заяви, че е научила от медиите, че той е представил училището като партньорско, но никога не е изпращала деца на лагери там и не е препоръчвала организацията.