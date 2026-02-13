Истинската причина Европа да изостава от SpaceX

Европейските лидери бързат да наливат пари в алтернативи на империята от сателити и ракети на Elon Musk, доминирана от SpaceX и нейната мрежа Starlink. Ако искате да видите накъде се измества геополитическата мощ, погледнете към космоса.

Френският президент Емануел Макрон е прав да търси държавна подкрепа за европейски играчи като Eutelsat Communications SACA, но греши, когато свежда американския успех до „свръхсубсидиране“. Истинският проблем на Европа не е недостигът на помощи, а липсата на мащаб, координация и иновации.

Starlink дава на Мъск безпрецедентно влияние, като контролира достъпа до високоскоростен интернет по целия свят. Това се вижда ясно във войната в Украйна, където системата се превърна в ключов елемент от военните комуникации. Но същата тази зависимост поражда тревога: Мъск може не само да предоставя достъп, но и да го отнема – решение, което вече е вземал.

Влиянието му не спира дотук. SpaceX използва Starlink, за да заобикаля интернет блокади в страни като Иран и Венецуела, понякога с негласната подкрепа на Доналд Тръмп. Това засилва и ролята на социалната платформа X, откъдето Мъск често атакува Европейски съюз.

Европейските сателитни компании изостават драстично. Общата им стойност е под 10 млрд. евро, докато SpaceX е светлинни години напред и се готви за мащабно публично предлагане. Вместо множество разпокъсани проекти, ЕС има нужда от по-широка коалиция с надеждни съюзници като Канада и от реални реформи, включително отказ от неефективното „географско възвръщане“, препоръчван от Марио Драги.

Европа е години назад. Но, както каза външният министър на Полша, „по-добре късно, отколкото никога“.

