РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Протест срещу платените зони за паркиране в София

Административният съд спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Недоволни от планираното разширение на зоните за платено паркиране в София се събират на протест пред Столичната община. Те не са съгласни да поскъпват таксите и да се увеличават районите, където се плаща за паркиране.

Снощи Административният съд София-град временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, влезли в сила на 5-ти януари. Това определение подлежи на обжалване.

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.