Протест срещу платените зони за паркиране в София

Недоволни от планираното разширение на зоните за платено паркиране в София се събират на протест пред Столичната община. Те не са съгласни да поскъпват таксите и да се увеличават районите, където се плаща за паркиране.

Снощи Административният съд София-град временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, влезли в сила на 5-ти януари. Това определение подлежи на обжалване.

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции.