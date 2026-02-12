С добри политически решения Европа може да подобри конкурентоспособността си в рамките на година, заяви Желязков

Търсим добрите политически решения за европейската конкурентоспособност, които в рамките на една година могат да дадат резултат.

Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков след днешната неформална среща на Европейския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Като една от причините Желязков изтъкна цената на енергията, която е неравномерна сред европейските държави и същевременно е много висока в сравнение с цената на енергията на основните конкуренти в света. Тази цена си има своите обяснения, сред които са и недобри политически решения, отбеляза министър-председателят.

Премиерът Росен Желязков акцентира също върху по-добрата свързаност, така че единният енергиен европейски пазар да дава възможности за по-добър пренос и по-добро разпределение на ползите от възобновяемата енергия и от традиционните енергийни генерации.

Министър-председателят припомни също, че редица държави членки поставят и въпроса със системата за търговия с емисии. Това е въпрос, на който трябва да се обърне подобаващо внимание, защото през 2020 г. прогнозата за 2042 г. беше, че цената на квота ще бъде 80 евро, а ние сме вече 85 евро, посочи Желязков.

Премиерът изтъкна също значението на изграждането на единния капиталов пазар и намаляването на бюрокрацията.