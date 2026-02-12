РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съдът спря новите правила за паркиране в София

Административният съд – София-град спря действието на част от промените в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Решението е по дело, образувано след жалби срещу измененията, приети от Столичния общински съвет през ноември 2025 г., които влязоха в сила от 5 януари 2026 г.

Съдът постановява временно спиране на новите текстове, които засягат правилата за платено паркиране и организацията на движението. Това включва разпоредби, свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции.

Уточнява се, че действието на тези разпоредби се спира до окончателното произнасяне по делото. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Важно е да се отбележи, че платеното паркиране в София не отпада изцяло. Спират се единствено конкретните новоприети изменения, докато съдът не се произнесе окончателно по спора.

С промените паркинг зоните трябваше:

  • да повишат цените – синя зона от 2 лв/ч на 2 евро на час, зелена зона от 1 лв/ч на 1 евро на час;
  • да разширят обхвата си – като синята зона покриваше повече части от центъра и близо до Околовръстното шосе;
  • да се въведат по-строги режими и нови годишни стикери за живущи.

Промените предизвикаха протести от граждани и партии, включително възражения срещу разширяването на зелената зона в жилищни райони като „Подуяне“.

Столичният кмет заяви, че съдебното решение не води до незабавна промяна в цените или режимите, тъй като предстои подготовка и комуникация с гражданите, ако мерките бъдат приети окончателно.

