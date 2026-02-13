Dronamics и HENSOLDT с европейска система за ранно въздушно предупреждение

Dronamics обявява лансирането на отбранителна платформа, базирана на разработения от нея товарен дрон Черният лебед. Целта е да се отговори на ключова нужда за националната сигурност – непрекъсната ранна детекция и целеуказване от въздуха срещу заплахи, осигурявайки контрол над европейското въздушно пространство, съобщават от компанията.

За своето първо отбранително решение Dronamics си партнира с HENSOLDT – световен лидер в отбранителните сензори. Резултатът е изцяло европейска система за ранно въздушно предупреждение (Airborne Early Warning – AEW), която комбинира водещите характеристики на Черния лебед, като издръжливост, полезен товар и обсег, с най-съвременните сензорни системи на HENSOLDT. Това превръща Черния лебед в най-обособената европейска дрон система в клас III.

Партньорството между двете компании представя 100% произведена в Европа безпилотна въздушна платформа,

оборудвана със системата MissionGrid на HENSOLDT. Тя включва софтуера за управление на мисии MissMarvin и PrecISR – радар със синтетична апертура за наблюдение (SAR) – предоставяща способност за откриване и целеуказване срещу въздушни, сухопътни и морски заплахи.

Съвместното решение ще отговори на ключови нужди в покритието на националното въздушно пространство, укрепявайки отбранителния и гражданския защитен капацитет на Европа.

Демонстрации са планирани по-късно тази година,

последвани от внедряването му с фокус върху укрепване на защитата на Европа по Източния фланг, в Средиземноморието и в Атлантическия регион.

„Сътрудничеството между HENSOLDT и Dronamics отразява нашия ангажимент да предоставяме на клиентите си ориентирани към бъдещето и високоефективни интегрирани въздушни решения, които преодоляват пропуските в способностите и повишават безопасността и сигурността на Европа, особено по нейния Източен фланг“, заяви Дитмар Телен, член на Изпълнителния комитет на HENSOLDT и ръководител на дивизията Multi-Domain Solutions. „По този начин ние даваме и основополагащ пример за софтуерно-дефинирана отбрана.“

Свилен Рангелов, съосновател и главен изпълнителен директор на Dronamics отбелязва, че

Dronamics Detect & Defend е изграден върху стабилната основа на доказана и тествана от компанията дрон технология.

„Способността за интегриране на различни функционални полезни товари, в комбинация с водеща му издръжливост от над 24 часа в полет, прави Черния лебед уникална по вида си стратегическа дрон платформа. Радваме се, че наш партньор е пазарен лидер като HENSOLDT, чиято цел споделяме – да използваме най-напредналите европейски аерокосмически технологии, за да гарантираме безопасността и сигурността на Европа и да допринесем за проспериращо бъдеще за всички“, каза Свилен Рангелов.

Способността на Черния лебед на Dronamics да пренася тежки товари и да осигурява продължителен полет позволява различни конфигурации за интегриране на високотехнологичните системи за разузнаване, наблюдение, целеуказване и разузнаване (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance – ISTAR) на HENSOLDT, в отговор на нуждите на отбраната и гражданската защита и за гарантиране сигурността на Европа.

HENSOLDT е водеща компания в европейската отбранителна индустрия с глобално присъствие.

Базирана в Тауфкирхен, близо до Мюнхен, компанията разработва сензорни решения за приложения в областта на отбраната и сигурността. HENSOLDT е листната на Франкфуртската фондова борса в индекса MDAX.

Dronamics проектира, произвежда и оперира собствена платформа за тежкотоварни дронове

с голям обсег за логистика, гражданска защита и отбрана – Черният лебед. Създаден за нискобюджетни, автономни мисии на дълги разстояния за доставка, откриване и защита, с товароносимост 350 кг и обсег 2 500 км, Черният лебед е най-универсалната стратегическа безпилотна система клас III по стандартите на НАТО в Европа.