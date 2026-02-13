Русия, САЩ и Украйна ще проведат нов кръг преговори до 22 февруари

САЩ, Русия и Украйна планират да възобновят тристранните преговори следващата седмица в Маями или Абу Даби. Това съобщи Politico, позовавайки се на източник, запознат с дипломатическите дискусии.

Според него, американските представители смятат, че е много вероятно „да бъде постигнат известен напредък“ на предложената среща. Териториалният въпрос остава „основният препречен камък“ между страните, добавя източникът.

Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна се проведоха на 23-24 януари и 4-5 февруари в Абу Даби. След втория кръг страните се споразумяха да разменят 314 военнопленници между Русия и Украйна.