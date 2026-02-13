РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Русия, САЩ и Украйна ще проведат нов кръг преговори до 22 февруари

Музеят Гугенхайм в пустинята-културен символ на новото Абу Даби

САЩ, Русия и Украйна планират да възобновят тристранните преговори следващата седмица в Маями или Абу Даби. Това съобщи Politico, позовавайки се на източник, запознат с дипломатическите дискусии.

Според него, американските представители смятат, че е много вероятно „да бъде постигнат известен напредък“ на предложената среща. Териториалният въпрос остава „основният препречен камък“ между страните, добавя източникът.

Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна се проведоха на 23-24 януари и 4-5 февруари в Абу Даби. След втория кръг страните се споразумяха да разменят 314 военнопленници между Русия и Украйна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.