Комисията по отбрана одобри договори за ракетна система за ВМС за 180 млн. евро

Парламентарната комисия по отбрана прие законопроект за ратифициране на два международни договора – за придобиване на мобилна ракетна система за брегова отбрана и за мултифункционална система за разпространение на информация. Предложението беше подкрепено с 12 гласа „за“, трима депутати гласуваха „против“, а един се въздържа. Дебати по темата не бяха проведени.

Заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев заяви, че с реализирането на договорите Военноморски сили на България ще разширят спектъра от задачи както в национален, така и в колективен формат. По думите му, ще бъдат изградени нови способности за възпиране и отбрана в българските морски пространства, както и ще се изпълнят изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост.

Договорите са част от проекта „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси“ и ще се изпълняват съгласно законодателството на Съединени американски щати, уточни Илиев.

Стойността на средствата възлиза на 180 милиона евро, съобщи пред журналисти генерал-майор Здравко Пехливанов. Според ръководството на отбранителното ведомство системата е модерна, съвместима със съюзническите стандарти и предоставя сериозни възможности за възпиране на потенциален противник.