МВР потвърди за съвместно учение с НПО-то на Ивайло Калушев през 2023 година

Министерството на вътрешните работи съобщи, че през 2023 година е било проведено съвместно учение със служители на неправителствена организация, свързана с Ивайло Калушев – един от шестимата загинали около случая „Петрохан-Околчица“.

Според официалната информация на МВР учението се е състояло на 3 май 2023 година в изоставена сграда в град Монтана. Преди провеждането му е осъществен контакт с представители на НПО-то с цел предоставяне на оборудване.

От ведомството уточняват, че при извършената проверка в ОДМВР – Монтана са открити документи само за това конкретно съвместно обучение с Националната агенция за контрол на защитените територии.

По данни на министерството оборудването за учението е било предоставено от лицата с инициали И.К., И.И. и Н.З.

Проверката по случая продължава в Инспектората на МВР заради постъпили сигнали и данни, свързани с обучението.