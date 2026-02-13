Великобритания ще отпусне до 1 млрд. евро за местни проекти за зелена енергия

Правителството на Обединеното кралство планира да отпусне до 1 милиард евро за разработване на проекти за възобновяема енергия, собственост на общността. Според министъра на енергетиката на страната, финансирането би трябвало да увеличи участието на гражданите в енергийния преход и да позволи приходите от производството на електроенергия да бъдат насочвани директно към местните бюджети.

Очаква се средствата да бъдат разпределени чрез държавната компания GB Energy. Планирано е да бъдат подкрепени около 1000 проекта, вариращи от инсталиране на слънчеви панели на училища и общински сгради до малки вятърни паркове и водноелектрически съоръжения.

Финансирането може да бъде предоставено под формата на безвъзмездни средства и преференциални заеми.

Правителството нарича инициативата най-голямата инвестиция в общностна енергия в историята на страната. Програмата предоставя и възможности на местните власти и жителите да участват в големи частни проекти.

Според браншови асоциации,

инсталираният капацитет на обществените енергийни съоръжения в страната е нараснал с 81% от 2017 г. насам,

а броят на участниците в подобни проекти се е увеличил от 30 000 до близо 85 000 до 2024 година. Властите се надяват, че новите инвестиции ще повишат устойчивостта на енергийната система и ще намалят социалното напрежение около изграждането на инфраструктура за възобновяема енергия.