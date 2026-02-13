РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Справка на ДАНС показва пасивността на институциите по случая „Петрохан“

Справка на ДАНС показва пасивността на институциите по случая "Петрохан"

BIRD публикува справката, която и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев донесе в парламента, но отказа да предостави данните в нея, защото били секретни. Това съобщи електронното издание във „Фейсбук“.

Според BIRD Денев е прикрил отговорността на прокуратурата, която цяла година нищо не е свършила по преписка за “извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев, относими към Глава Втора, Раздел VIII от Наказателния кодекс.”

„Прикри конкретно “Джуджетата” на Пеевски: и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и и.ф. градски прокурор Емилия Русинова. Справката е изпратена от ДАНС през януари 2025 на СГП, преписката е препратена на Окръжна прокуратура – София, после на Районна прокуратура – Костинброд. Не е свършено нищо“, посочват още от BIRD.

Според медията е очевидно, че ако преписката „не беше се разхождала и събирала прах цяла година по рафтовете на държавното обвинение, сектата на Калушев е можело да бъде обезвредена и трагедията “Петрохан” предотвратена“.

„Видно е също, че още през 2022 г. МВР – ГДБОП е водила преписка по данните за сексуална експлоатация на деца от страна на Калушев, която е прекратена. Това опровергава и лъжата на МВР, че там не са постъпвали сигнали и няма преписки за сектата на Калушев“, пише BIRD.

Иначе публикуваната преписка потвърждава вече съобщавани данни, но с по-голяма конкретика. Изнесени са множество имена.

Напоследък, във връзка с трагедията със шестимата загинали, медийни коментатори изразиха съмнения, че държавни органи използват данни от дела и преписки за други цели.

Бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов заяви, че такива случаи често попадат в „сивата зона“ между службите и прокуратурата. Според него, когато става дума за чувствителна информация за тежки престъпления, тя понякога се задържа в рамките на оперативни разработки, вместо да бъде прехвърлена към бързо и независимо разследване. Найденов подчерта, че е закононарушение да се скриват данни за извършено престъпление.

Журналистът и директор на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев също твърди, че в България има практика сигнали за тежки престъпления да се „задържат на трупчета“. Според него това дава възможност на службите и прокуратурата да упражняват влияние върху хора, които попаднат в полезрението им.

Темата с публикуваната от BIRD справка днес предизвика коментари и в парламента:

Депутатът от „Ново начало“ Калин Стоянов, който беше шеф на ГДБОП по времето, когато е заведена преписката по случая, коментира ситуацията, като се дистанцира и насочи критиката към политически фигури. „Става въпрос за някакъв сигнал, който евентуално е бил подаден към ГДБОП през 2022 година. Дали има, или няма такъв сигнал е лесно проверимо – как е разпределен, кой е работил по него. Нямам представа дали има такъв сигнал. Тук сме в ситуация, в която „Крадецът вика дръжте крадеца!“. По тези въпроси трябва да говори г-н Бойко Рашков (бел. ред. – тогавашен министър на вътрешните работи), който по това време е раздал значително количество оръжия на тази група“, коментира народният представител от партията на Пеевски.

Стоянов зададе въпроси за присъствието на други политически фигури в историята – Борислав Сандов, Надежда Йорданова, Николай Денков и Васил Терзиев, и настоя, че трябва да се разследват всички НПО-та, свързани с „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „особено тези, свързани с представители на Сорос в България.“

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ пък посочиха, че през април 2025 г. групата на Калушев е провела съвместни тактически учения с монтанската полиция на полигона в града. Подобни учения имало и през май, а през септември полицията е използвала дрон на групата за акция. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев подчерта отсъствието на министър Даниел Митов и на главния секретар на МВР Мирослав Рашков по време на трагедията, а също заяви, че в групата на Калушев е имало вербувани от ДАНС хора.

Божидар Божанов отново настоя парламентът да получи цялата информация от службите и полицията по случая, като припомни, че по това време Калин Стоянов е бил начело на ГДБОП.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.