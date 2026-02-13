Справка на ДАНС показва пасивността на институциите по случая „Петрохан“

BIRD публикува справката, която и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев донесе в парламента, но отказа да предостави данните в нея, защото били секретни. Това съобщи електронното издание във „Фейсбук“.

Според BIRD Денев е прикрил отговорността на прокуратурата, която цяла година нищо не е свършила по преписка за “извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев, относими към Глава Втора, Раздел VIII от Наказателния кодекс.”

„Прикри конкретно “Джуджетата” на Пеевски: и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и и.ф. градски прокурор Емилия Русинова. Справката е изпратена от ДАНС през януари 2025 на СГП, преписката е препратена на Окръжна прокуратура – София, после на Районна прокуратура – Костинброд. Не е свършено нищо“, посочват още от BIRD.

Според медията е очевидно, че ако преписката „не беше се разхождала и събирала прах цяла година по рафтовете на държавното обвинение, сектата на Калушев е можело да бъде обезвредена и трагедията “Петрохан” предотвратена“.

„Видно е също, че още през 2022 г. МВР – ГДБОП е водила преписка по данните за сексуална експлоатация на деца от страна на Калушев, която е прекратена. Това опровергава и лъжата на МВР, че там не са постъпвали сигнали и няма преписки за сектата на Калушев“, пише BIRD.

Иначе публикуваната преписка потвърждава вече съобщавани данни, но с по-голяма конкретика. Изнесени са множество имена.

Напоследък, във връзка с трагедията със шестимата загинали, медийни коментатори изразиха съмнения, че държавни органи използват данни от дела и преписки за други цели.

Бившият директор на Националната следствена служба Бойко Найденов заяви, че такива случаи често попадат в „сивата зона“ между службите и прокуратурата. Според него, когато става дума за чувствителна информация за тежки престъпления, тя понякога се задържа в рамките на оперативни разработки, вместо да бъде прехвърлена към бързо и независимо разследване. Найденов подчерта, че е закононарушение да се скриват данни за извършено престъпление.

Журналистът и директор на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев също твърди, че в България има практика сигнали за тежки престъпления да се „задържат на трупчета“. Според него това дава възможност на службите и прокуратурата да упражняват влияние върху хора, които попаднат в полезрението им.

Темата с публикуваната от BIRD справка днес предизвика коментари и в парламента:

Депутатът от „Ново начало“ Калин Стоянов, който беше шеф на ГДБОП по времето, когато е заведена преписката по случая, коментира ситуацията, като се дистанцира и насочи критиката към политически фигури. „Става въпрос за някакъв сигнал, който евентуално е бил подаден към ГДБОП през 2022 година. Дали има, или няма такъв сигнал е лесно проверимо – как е разпределен, кой е работил по него. Нямам представа дали има такъв сигнал. Тук сме в ситуация, в която „Крадецът вика дръжте крадеца!“. По тези въпроси трябва да говори г-н Бойко Рашков (бел. ред. – тогавашен министър на вътрешните работи), който по това време е раздал значително количество оръжия на тази група“, коментира народният представител от партията на Пеевски.

Стоянов зададе въпроси за присъствието на други политически фигури в историята – Борислав Сандов, Надежда Йорданова, Николай Денков и Васил Терзиев, и настоя, че трябва да се разследват всички НПО-та, свързани с „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „особено тези, свързани с представители на Сорос в България.“

От „Продължаваме промяната-Демократична България“ пък посочиха, че през април 2025 г. групата на Калушев е провела съвместни тактически учения с монтанската полиция на полигона в града. Подобни учения имало и през май, а през септември полицията е използвала дрон на групата за акция. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев подчерта отсъствието на министър Даниел Митов и на главния секретар на МВР Мирослав Рашков по време на трагедията, а също заяви, че в групата на Калушев е имало вербувани от ДАНС хора.

Божидар Божанов отново настоя парламентът да получи цялата информация от службите и полицията по случая, като припомни, че по това време Калин Стоянов е бил начело на ГДБОП.