Съвместният завод на ВМЗ и „Райнметал“ за барут и снаряди е стратегически европейски проект

Премиер Росен Желязков и гл изп директор Райнметал Армин Папергер

Българското правителство разглежда съвместното предприятие между ВМЗ – Сопот и „Райнметал“ за производство на взривни вещества и боеприпаси като стратегически европейски проект и гаранция за дългосрочна конкурентоспособност на българската военна промишленост. Това каза министър-председателят Росен Желязков на главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер по време на среща в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. 

Желязков и Папергер направиха преглед на постигнатия напредък по стратегическия договор за изграждане на завод за взривни вещества и боеприпаси в България, който беше подписан през октомври миналата година.

Стратегическото партньорство между българската държава и германския технологичен концерн променя бъдещето на отбранителната ни индустрия чрез разширяване на портфолиото, модернизация на производството и създаването на нови работни места. Изграждането на съвместното предприятие представлява стратегическа инвестиция с трайни положителни ефекти върху сигурността и икономическата стабилност в България, на Балканите и в Европа. 

Чрез разширяване на капацитета на ЕС в областта на взривните вещества и боеприпасите,

проектът ще подобри способността на България да подкрепя силите на ЕС и НАТО,

разположени на българска територия и по източния фланг на НАТО. Той също така ще позволи устойчив и предвидим принос към сигурността на Украйна, в съответствие с европейските и съюзническите ангажименти.

Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер изрази удовлетворение от бързия напредък и високото ниво на сътрудничество с българската страна. 

В срещата участваха министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

