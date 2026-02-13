ЕЦБ издаде предварително одобрение на „Баго“ – Люксембург за придобиване на „Ти Би Ай Банк“

Европейската централна банка (ЕЦБ) прие решение, с което издаде предварително одобрение на „Баго“ (Люксембург) С.а р.л. за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие, което надхвърля прага от 50 на сто от акциите от капитала и правата на глас в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, съобщиха от Българската народна банка. То е гласувано днес, 13 февруари.

„Баго“ (Люксембург) С.а. р.л. е портфейлна компания на „Адвент Интернешънъл“ Л.П., оторизирано от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ като инвестиционен консултант, и е една от най-големите компании за дялов капитал в света.

След присъединяването на България към Единния надзорен механизъм от 1 октомври 2020 г. ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции при съответното взаимодействие с Българската народна банка.

През август миналата година Европейската комисия одобри придобиването на едноличен контрол

над българската „Ти Би Ай банк“ (TBI Bank EAD) от американския инвестиционен фонд Advent International L.P. („Advent“).