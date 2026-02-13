Министър-председателят в оставка Росен Желязков и първият ни дипломат Георг Георгиев са провели среща с върховния представител за Газа Николай Младенов в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщават от пресслужбата на кабинета.

По време на тяхната среща е било обсъдено актуалното развитие на сигурността в Близкия изток и по-специално – хуманитарната и политическата ситуация в Газа.

Дискутирана е била и възможността България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа както чрез експертна и техническа помощ, така и чрез участие в международни координационни механизми и донорски инициативи.

Николай Младенов е информирал българската страна за очакваните развития във връзка с реализирането на втората фаза от 20-точковия план на президента Доналд Тръмп за възстановяване на Газа, като са били очертани ключовите приоритети, предстоящите стъпки и ролята на международните партньори в процеса.

В свое изявление пред журналистите Желязков заяви, че основните послания на срещата е постигането на траен и устойчив мир чрез засилване на сътрудничеството между Европейски съюз и НАТО. Той допълни, че в рамките на форума са били проведени и срещи с представители на „Шварц груп“ (Schwarz Group) относно възможни инвестиции в гъвкави центрове за данни в България, както и с “Райнметал” за напредъка по съвместния проект за завод за барут у нас.

От коментар на премиера в оставка стана ясно, че България ще участва със свой представител в първата сесия на „Съвета за мир“, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Срещата ще се състои във Вашингтон на 19 февруари. По думите му, въпросът за „Съвета за мир“ не е тема на двустранни разговори на мюнхенската конференция, защото всяка една европейска страна изяснявала по какъв начин да участва.

Припомняме че Росен Желязков участва в 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, която събира близо 50 държавни и правителствени ръководители. На Форума ще вземе участие и президентът Илияна Йотова, която по-късно се очаква да се срещне с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и с Николай Младенов. В конференцията ще участват още министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.